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Пятов высказался о ситуации с сокращением зарплат

Пятов высказался о ситуации с сокращением зарплат
13:54 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Андрей Пятов рассказал о своем отношении к сокращению зарплат футболистам.

Голкипер сборной Украины и Шахтера Андрей Пятов высказался о сокращении зарплат, к которому сейчас вынуждены прийти многие клубы из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Украинец с пониманием относится к такой практике в подобных ситуациях.

"Все понимают, что это экономический кризис. Все обсуждается с руководством. Это делается ради того, чтобы сохранить персонал клубов. Здесь нет ничего странного. Если клуб справляется сам, то хорошо, если клуб не справляется, то договаривается с футболистами о совместном выходе из ситуации.

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Если клуб потребует, мы сядем всей командой, возможно, в режиме онлайн, и это обсудим. Не вижу в этом никаких проблем", - сказал Пятов во время прямого эфира с Украинской ассоциацией футбола.

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Сборная Украины, Футбол, Карантин, Андрей Пятов.
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