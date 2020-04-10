Неймару урежут зарплату на 50 %

Новости спорта:Во Франции собираются значительно снизить зарплату футболистам.

Ассоциация профессиональных футболистов Франции договорилась с Министерством экономики страны о том, чтобы из-за ситуации с пандемией коронавируса временно существенно сократить зарплаты всем футболистам клубов высшего дивизиона.

Доходы игроков, которые зарабатывают более 100 тыс евро в месяц, сократят на 50 процентов, сообщает ESPN.

Известно, что самым высокооплачиваемым игроком французской Лиги 1 является бразильский форвард парижского клуба "ПСЖ" Неймар, который получает более 3 млн евро в месяц.

Доходы футболистов от 10-ти до 20 тыс евро в месяц сократят на 20 процентов, от 20-ти тыс до 50 тыс евро – на 30, от 50 тыс до 100 тыс – на 40.