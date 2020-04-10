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Переговоры Милана с Доннаруммой зашли в тупик

Переговоры Милана с Доннаруммой зашли в тупик
16:38 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Будущее перспективного вратаря в стане "россонери" находится под большим вопросом.

Вратарь Джанлуиджи Доннарумма в ближайшее время должен сделать выбор между верностью Милану и собственными амбициями. Об этом сообщает Foottball Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Противоречивое продление контракта 21-летнего итальянца в 2017 году истекает уже в июне 2021 года, однако стороны до сих пор не смогли договориться об обновлении действующего соглашения. Утверждается, что переговоры зашли в тупик, а это значит, что вскоре Милану придется принять важное решение.

Руководство "россонери", учитывая интерес многих европейских грандов, знает, что в нынешней ситуации было бы крайне важно договориться с Доннаруммой о новом контракте уже сейчас, но реальность такова, что все близится к продаже многообещающего голкипера.

Милан не хочет рисковать потенциальным уходом Доннаруммы на правах свободного агента, поэтому на Сан-Сиро осознают, что трансфер итальянца предстоящим летом может стать единственным вариантом. К слову, "россонери" опасаются, что стоимость Джанлуиджи может упасть до 25-30 млн евро из-за финансового кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

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Так как Милан занимает седьмое место в Серии А и рискует потерять шансы на попадание в еврокубки по итогам текущего сезона, Доннарумма может подумать о новом вызове, несмотря на недавние заявления о любви к "красно-черным".

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ФК Милан, Футбол, Новости футбола, Джанлуиджи Доннарумма.
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