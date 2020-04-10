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В Кривом Роге начали реконструкцию стадиона "Металлург" (Фото)

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В Кривом Роге начали реконструкцию стадиона "Металлург" (Фото)
17:43 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: kr.gov.ua

Новости спорта:В Кривом Роге начали реконструкцию стадиона "Металлург" – одного из крупнейших стадионов Украины, вместимость которого составляет более 29000 зрителей.

После проведения длительных экспертиз Государственным архитектурно-строительным контролем недавно было получено разрешение на проведение ремонтных работ - они начались незамедлительно. Об этом сообщает пресс-служба Криворожского горсовета.

Проектом реконструкции предусмотрена замена трибун, перекрытий и гидроизоляционного слоя чаши стадиона. Таким образом, будет устранена протечка во время осадков под трибунные помещения. Капитально отремонтируют фасад комплекса и проведут благоустройство территории возле стадиона.

"Сейчас начат ремонт западной стороны стадиона "Металлург". Уже проводится демонтаж входной группы – монолитобетонных лестниц и пандусов. Подрядная организация должна выполнить: замену оконных блоков на энергосберегающие, монтаж алюминиевых витражей и установить ворота, утеплить фасад и обустроить цоколь облицовочными плитами, утеплить цокольную часть и отремонтировать и утеплить кровлю, обустроить крыльцо и отремонтировать кирпичную кладку, отремонтировать балки",- отметил начальник управления капитального строительства Валерий Катькин.

По информации Tribuna.com, стадион "Металлург" является седьмым по вместимости стадионом Украины. Он рассчитан на 29 700 мест. Арена расположена в центре Кривого Рога возле парка и включает в себя, кроме стадиона, несколько спортивных площадок.

Подрядчик планирует потратить на реконструкцию почти 55 млн гривен. Ремонт фасада стадиона "Металлург" хотят выполнить к 30 декабря 2020 года.

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Футбол, Кривой Рог, Новости футбола, Стадион Металлург в Кривом Роге.
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