Скачать
Пятница, 10.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Книга Коби Брайанта стала лучшим бестселлером в США
Книга Коби Брайанта стала лучшим бестселлером в США
"Нам позвонили сверху": Уайт отменил UFC 249 из-за коронавируса
"Нам позвонили сверху": Уайт отменил UFC 249 из-за коронавируса
Баскетболист Михайлюк допустил получение гражданства США
Баскетболист Михайлюк допустил получение гражданства США
Президент WBC: Украина - будущее бокса
Президент WBC: Украина - будущее бокса

Бывший вице-президент Барселоны заявил о коррупции в клубе

Бывший вице-президент Барселоны заявил о коррупции в клубе
18:11 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Эмили Русо уверен, что кто-то крадет средства каталонской команды.

Ранее сообщалось, что шесть директоров Барселоны подали в отставку из-за конфликта с Жозепом Бартомеу. Среди них вице-президент "блаугранас" Эмили Русо.

"На мой взгляд, кто-то ворует из клубной кассы. Компании I3 Ventures заплатили один миллион евро, хотя рыночная стоимость таких услуг 100 тысяч".

"Кто это? Естественно, кто-то из руководства. Я не знаю, кто именно, но подозрения есть...", — приводит слова Эмили Русо Sport.es.

Отметим, что Барселона заплатила I3 Ventures за то, что компания будет улучшать имидж Жозепа Бартомеу в социальных сетях.

При этом, позже эта информация официально была опровергнута.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Барселона, Футбол, Новости футбола, Эмили Русо.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Усик пристыдил всех, кто критиковал учительницу математики за ошибку в онлайн-уроке
02 Победительница юниорского Уимблдона снялась обнаженной (Фото)
03 Нери Кастильо назвал переход в Шахтер "самой большой ошибкой"
04 Основные изменения правил футбола (список)
05 "Никогда не подружимся": Бетербиев пролил свет на отношения с Биволом
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь