Врач Динамо прокомментировал текущую ситуацию в команде

Новости спорта:Врач Динамо Андрей Шморгун рассказал о физических кондициях футболистов.

Врач первой команды "Динамо" Андрей Шморгун рассказал о том, как контролируется состояние здоровья футболистов на карантине, и о темпах восстановления травмированных игроков.

- Футболисты "Динамо" уже почти месяц находятся на карантине. Как контролируется состояние их здоровья?

- Мы создали онлайн-группу, в которую ребята каждый день сбрасывают свою температуру, пишут о своем самочувствии. Дополнительно клубные доктора обзванивают каждого футболиста и общаются индивидуально.

- Какие рекомендации получили игроки от медицинского штаба перед тем, как уйти на карантин?

- Особых пожеланий не было, все стандартные – домашняя изоляция и как можно меньше времени проводить в общественных местах. Ребята продолжают тренироваться, поддерживая свое функциональное состояние. Но при этом адаптируются под условия карантина и выдерживают индивидуальные защитные меры.

- Как осуществляется процесс взаимодействия между тренерами, футболистами и остальными клубными службами?

- В целом, создано несколько онлайн-групп. Как я уже сказал, есть группа, в которой контролируется состояние здоровья. Есть группа, в которой тренер по физподготовке сбрасывает информацию по тренировкам. Футболисты, приезжая на базу, одевают специальную систему Catapult, которая позволяет контролировать пульс, километраж, функциональное состояние игрока, после чего данная информация поступает в распоряжение научной группы клуба.

- С каждым днем количество заболевших коронавирусом во всем мире увеличивается. Есть ли инструкция на случай, если, не дай Бог, игрок или другой сотрудник клуба почувствует недомогание?

- Да, есть давно разработанный алгоритм действий на такой случай и что надо делать в первую очередь.

- Перед карантином в команде было несколько травмированных футболистов. В каком они состоянии?

- Каргбо и де Пена сейчас уже занимаются беговой работой согласно своему индивидуальному плану. Также давняя травма голеностопного сустава беспокоит Кендзеру. Он приезжал на базу, делали ему инъекции, также еще до ужесточения карантина несколько раз проходил на базе физиотерапевтические процедуры, принимал таблетированные препараты.

Также ему желательно было бы пройти мануальную терапию или поработать в тренажерном зале, но из-за карантина пришлось прервать этот процесс, и он продолжил восстановление в домашних условиях. Мы консультировались у профессора Андрея Лябаха в Украине и теперь придерживаемся рекомендаций. Сейчас состояние Томаша значительно лучше, и скоро ему уже можно будет выполнять беговую работу и приступать к более усиленным тренировкам.