Вест Хэм Ярмоленко пойдет на снижение зарплаты

Новости спорта:Вест Хэма согласились на понижение заработной платы из-за пандемии коронавируса.

Футболисты английского Вест Хэма согласились на понижение заработной платы из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

По их информации, футболисты "хаммерс" решили последовать жесту руководителей и тренерского штаба, и отказаться от 30 процентов зарплаты.

Ранее главный тренер клуба Дэвид Мойес, президент Каррен Брэйди и финансовый директор Энди Моллетт первыми пошли на снижение доходов.

После 29 туров лондонский клуб занимает 16 место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, имея в своем активе 27 очков.