Нойер выдвинул жесткий ультиматум Баварии

Новости спорта:Голкипер хочет хорошо заработать на закате карьеры.

34-летний немецкий вратарь "Баварии" Мануэль Нойер продолжает переговоры с клубом относительно нового соглашения.

Голкипер требует себе оклад свыше 20 миллионов евро в год, а срок соглашения должен быть рассчитан до лета 2025 года.

Руководство "Баварии" не готово пойти на такие условия, предлагая контракт лишь до 2023 года. Ориентировочная стоимость Нойера составляет 18 миллионов евро.

Отметим, что в текущем сезоне Нойер провел за "Баварию" 37 матчей во всех турнирах, где пропустил 38 мячей, 15 раз оставив свои ворота в неприкосновенности.