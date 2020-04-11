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Нойер выдвинул жесткий ультиматум Баварии

Нойер выдвинул жесткий ультиматум Баварии
08:50 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Голкипер хочет хорошо заработать на закате карьеры.

34-летний немецкий вратарь "Баварии" Мануэль Нойер продолжает переговоры с клубом относительно нового соглашения.

Голкипер требует себе оклад свыше 20 миллионов евро в год, а срок соглашения должен быть рассчитан до лета 2025 года.

Руководство "Баварии" не готово пойти на такие условия, предлагая контракт лишь до 2023 года. Ориентировочная стоимость Нойера составляет 18 миллионов евро.

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Отметим, что в текущем сезоне Нойер провел за "Баварию" 37 матчей во всех турнирах, где пропустил 38 мячей, 15 раз оставив свои ворота в неприкосновенности.

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ФК Бавария, Футбол, Новости футбола, Мануэль Нойер.
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