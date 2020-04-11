Лакмусовый кусочек: Ливерпуль и Барселона поспорят за защитника Севильи

Новости спорта:Защитник Севильи Диего Карлос заинтересовал Барселону и Ливерпуль.

Бразильский защитник Севильи Диего Карлос вошел в сферу интересов сразу двух мировых грандов — Барселоны и Ливерпуля.

Отметим, что каталонский клуб намерен заполучить Карлоса, включив в стоимость сделки хорватского полузащитника Ивана Ракитича. Клаусула бразильца составляет 75 миллионов евро.

27-летний игрок перебрался в Севилью летом прошлого года из французского Нанта, за него заплатили около 15 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Диего Карлос провел за Севилью 31 матч во всех турнирах, забив 2 гола.

В данный момент чемпионаты Испании и Англии приостановлены из-за пандемии коронавируса.