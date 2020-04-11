Ювентус вышел на Райолу по трансферу Погба

Новости спорта:Француз летом хочет покинуть Олд Траффорд.

Руководство Ювентуса намерено в ближайшее трансферное окно вернуть к себе в команду полузащитника Поля Погба, выступающего за Манчестер Юнайтед.

Туринцы уже начали переговоры с агентом француза Мино Райолой, а сам Поль Погба намерен сменить клуб летом этого года.

Конкурентом для Ювентуса в борьбе за Погба является мадридский Реал, а сам француз не прочь перебраться в том числе на Сантьяго Бернабеу.

Ранее сообщалось, что манкунианцы не намерены так просто отпускать Погба и хотят выручить за него 150 миллионов фунтов или продлить контракт.

В нынешнем сезоне Погба провел восемь матчей за Красных дьяволов во всех турнирах, сделав две результативные передачи. Он пропустил часть сезона из-за травмы лодыжки.