Нападающий Десны Филиппов - лучший футболист УПЛ по реализации моментов

Футбольный форвард черниговской "Десны" Александр Филиппов является лидером чемпионата Украины среди клубов Премьер-лиги по реализации голевых моментов.
На счету игрока 13 забитых мячей при 28-ми шансах. Реализация составляет 46,4 процента, сообщает Zbirna.com.
Единственный футболист, кроме форварда "Десны", который превзошел отметку в 40 процентов, - хавбек донецкого "Шахтера" Марлос (20 моментов, 9 голов, 45 процентов).
Худший показатель реализации у форварда донецкого "Олимпика" Шахаба Захеди - 20 возможностей, 3 гола, 15 процентов.
Лидер по количеству голевых моментов – нападающий "Шахтера" Жуниор Мораес (46 моментов, 18 голов, 39,1 процента).
На втором месте по числу возможностей идет полузащитник "Динамо" Виктор Цыганков. У него 8 голов при 36-ти шансах (22,2 процента).
Учитывались футболисты, которые имели не менее 20-ти возможностей забить мяч.