Скачать
Суббота, 11.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Украинский боксер совершил дерзкий побег от полиции США (Видео)
Украинский боксер совершил дерзкий побег от полиции США (Видео)
Чемпионка Уимблдона и US Open завершила карьеру
Чемпионка Уимблдона и US Open завершила карьеру
Гассиев: Было бы замечательно провести реванш с Усиком
Гассиев: Было бы замечательно провести реванш с Усиком
Городея - Динамо Минск: видео онлайн-трансляция матча
Городея - Динамо Минск: видео онлайн-трансляция матча

Ротань сравнил сборную Украины с Ливерпулем Клоппа

Ротань сравнил сборную Украины с Ливерпулем Клоппа
19:24 Сегодня Телеграф football.ua Фото: УАФ

Новости спорта:Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань рассказал о том, кем восхищается из наставников.

Руслан Ротань отметил, что ему нравится игра Ливерпуля под руководством Юргена Клоппа.

"Мне повезло, что есть возможность равняться на нашу национальную сборную и на Андрея Николаевича Шевченко. Хорошо, что мы в контакте на тренерском совете, я всегда могу у него что-то спросить, попросить совета и услышать от него профессиональное мнение".

"Из других наставников могу выделить Пепа Гвардиолу и Юргена Клоппа. Когда испанец приехал в Манчестер Сити, я начал болеть за эту команду. Но в нынешнем сезоне Ливерпуль Клоппа играет в прекрасный футбол. Кстати, его игра похожа на действия нашей национальной команды", — приводит слова Руслана Ротаня официальный сайт УАФ.

Мудрик продемонстрировал свою невероятную технику (Видео)

Отметим, что будучи футболистом, Руслан Ротань вызывался в сборную Украины с 2003 по 2018 год.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Андрей Шевченко, Сборная Украины, ФК Манчестер Сити, ФК Ливерпуль, Футбол, Юрген Клопп, Молодежная сборная Украины, Руслан Ротань, Новости футбола, Хосеп Гвардиола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Тайсон назвал величайшего боксера в истории
02 Мудрик продемонстрировал свою невероятную технику (Видео)
03 Легендарный Гуллит назвал лучшего форварда всех времен
04 Юный талант Шахтера удивил волшебной техникой приема мяча (Видео)
05 Глава WBC дал ценный совет Владимиру Кличко
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь