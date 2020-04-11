Заря провела тренировку в онлайн-режиме

Новости спорта:В луганском клубе рассказали, как проходят тренировки в режиме карантина.

Карантин в Украине мешает командам полноценно тренироваться, поэтому многие клубы используют технологии, чтобы игроки могли хотя бы поддерживать физическую форму.

"Заря" решила провести коллективную тренировку в режиме Skype. С помощью конференц-звонка ребята сначала пообщались между собой, а затем к чату присоединился тренер по физподготовке Григорий Ярмаш, который провёл для них тренировку в режиме онлайн.

"Был подготовлен комплекс упражнений, длительностью в районе 50 минут. Я эти упражнения показывал, ребята их выполняли. Такие занятия помогают не только поддерживать физическую форму, но и значительно улучшают настроение. Все футболисты находятся в хорошем расположении духа и настроены на серьёзную работу. В онлайн-режиме в том числе. При нынешней ситуации мы все должны соблюдать правила карантина, тренируясь исключительно в домашних условиях", - сказал Ярмаш.

Тренировки подобного типа будут проводиться периодически для поддержания команды в тонусе.