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Заря провела тренировку в онлайн-режиме

Заря провела тренировку в онлайн-режиме
19:54 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта:В луганском клубе рассказали, как проходят тренировки в режиме карантина.

Карантин в Украине мешает командам полноценно тренироваться, поэтому многие клубы используют технологии, чтобы игроки могли хотя бы поддерживать физическую форму.

"Заря" решила провести коллективную тренировку в режиме Skype. С помощью конференц-звонка ребята сначала пообщались между собой, а затем к чату присоединился тренер по физподготовке Григорий Ярмаш, который провёл для них тренировку в режиме онлайн.

"Был подготовлен комплекс упражнений, длительностью в районе 50 минут. Я эти упражнения показывал, ребята их выполняли. Такие занятия помогают не только поддерживать физическую форму, но и значительно улучшают настроение. Все футболисты находятся в хорошем расположении духа и настроены на серьёзную работу. В онлайн-режиме в том числе. При нынешней ситуации мы все должны соблюдать правила карантина, тренируясь исключительно в домашних условиях", - сказал Ярмаш.

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Тренировки подобного типа будут проводиться периодически для поддержания команды в тонусе.

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ФК Заря, Skype, Футбол, Новости футбола, Коронавирус, Covid-19.
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