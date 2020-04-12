Делли Али "весело" отметил свой день рождения на карантине (Фото)

Полузащитник "Тоттенхэма" и сборной Англии Деле Алли показал, как встретил 24-й день рождения в условиях самоизоляции на карантине.
Футболист в одиночку устроил "вечеринку", на которой успел пожарить мясо, сыграть в несколько игр и посидеть за столом.
Все это Алли делал с каменным выражением лица. "День рождения в изоляции", - коротко резюмировал звездный игрок АПЛ.
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Напоминаем, в Великобритании от коронавируса умерло уже более девяти тысяч человек. Чемпионат Англии был остановлен в марте, а позже было решено продлить паузу на неопределенный срок.