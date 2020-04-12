Мотивация: как коронавирус "сыграл на руку" руководству Арсенала

Новости спорта:Руководство "канониров" сделало игрокам интересное предложение.

Руководство Арсенала пообещало футболистам не сокращать их зарплаты, если команда если команда квалифицируется в Лигу чемпионов на следующий сезон. Об этом сообщает The Telegraph.

По информации источника, лондонский клуб выполнит все обязательства по контрактам, если игроки приложат все усилия и завершать чемпионат в первой четверке.

В противном случае футболисты не досчитаются определенной суммы от оклада. В данный момент клуб только обсуждает подобную возможность, руководство пока что не не согласовало эту инициативу с командой.

Напомним, что после 28 матчей Арсенал занимает девятое место в турнирной таблице АПЛ. Отставание от "спасительной" четвертой позиции составляет восемь очков.