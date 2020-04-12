Сульшер обратился с просьбой к руководству МЮ

Новости спорта:Тренер рассчитывает получить деньги на новые трансферы.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Уле-Гуннар Сульшер сообщил руководству, на кого не рассчитывает в команде и кого нужно попробовать продать летом, сообщает Manchester Evening News.

Норвежский специалист не видит в составе своей команды защитников Фила Джонса и Криса Смоллинга, полузащитников Джесси Лингарда и Андреаса Перейру, а также нападающего Алексиса Санчеса.

Сульшер надеется, что вырученные с продажи этих футболистов деньги помогут клубу при усилении состава.

Ранее Сульшер заявил, что надеется на жен и подруг футболистов на карантине.