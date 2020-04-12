Коноплянка: Хотел бы поиграть в связочке с Месси

Новости спорта:Евгений Коноплянка назвал команды из разных стран, за которые он бы хотел выступать.

30-летний полузащитник "Шахтера" и сборной Украины Евгений Коноплянка назвал команды из разных стран, за которые он бы хотел выступать.

"Давайте лучше возьмем страны. Если это Англия, то хотел бы на том же "Энфилде" (за "Ливерпуль" — прим. ред.) поиграть, раз уж Зинченко занял место в "Манчестер Сити.

В Испании хотелось бы почувствовать связочку с Месси. Интересно, кто же больше забил бы.

Какой еще чемпионат хороший? Италия. Мне с детства нравится "Старая синьора" ("Ювентус" — прим. ред.)", — отметил Коноплянка.