Скачать
Воскресенье, 12.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Украинский боксер совершил дерзкий побег от полиции США (Видео)
Украинский боксер совершил дерзкий побег от полиции США (Видео)
Чемпионка Уимблдона и US Open завершила карьеру
Чемпионка Уимблдона и US Open завершила карьеру
Соль провел тренировку с женой на крыше: комплекс упражнений (Видео)
Соль провел тренировку с женой на крыше: комплекс упражнений (Видео)
Хоккеист Эдмонтона Колби Кейв умер в больнице
Хоккеист Эдмонтона Колби Кейв умер в больнице

Коноплянка: Хотел бы поиграть в связочке с Месси

Коноплянка: Хотел бы поиграть в связочке с Месси
11:45 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Instagram

Новости спорта:Евгений Коноплянка назвал команды из разных стран, за которые он бы хотел выступать.

30-летний полузащитник "Шахтера" и сборной Украины Евгений Коноплянка назвал команды из разных стран, за которые он бы хотел выступать.

"Давайте лучше возьмем страны. Если это Англия, то хотел бы на том же "Энфилде" (за "Ливерпуль" — прим. ред.) поиграть, раз уж Зинченко занял место в "Манчестер Сити.

В Испании хотелось бы почувствовать связочку с Месси. Интересно, кто же больше забил бы.

Соль провел тренировку с женой на крыше: комплекс упражнений (Видео)

Какой еще чемпионат хороший? Италия. Мне с детства нравится "Старая синьора" ("Ювентус" — прим. ред.)", — отметил Коноплянка.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Шахтер, Футбол, Новости футбола, Евгений Коноплянка.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Украинский боксер совершил дерзкий побег от полиции США (Видео)
02 "Иной мир": Хирн оценил перспективы Усика в хэвивейте
03 "Я и Шевчук в запасе": Ротань назвал свою "команду мечты"
04 Соль провел тренировку с женой на крыше: комплекс упражнений (Видео)
05 Хоккеист Эдмонтона Колби Кейв умер в больнице
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь