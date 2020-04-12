Легенда МЮ: Санчес все еще может стать звездой клуба

Новости спорта:Инс отметил, что Алексис совершил ошибку, когда перешел в стан "красных дьяволов".

Бывший футболист Манчестер Юнайтед Пол Инс поделился мнением о перспективах нападающего "красных дьяволов" Алексиса Санчеса.

"Я считаю, что Алексис совершил ошибку, когда перешел в Юнайтед. Скорее всего, он сожалеет, что тогда не выбрал Манчестер Сити. Алексис отчаянно пытался оказать влияние на игру "красных дьяволов".

Вот посмотрите на Бруну Фернандеша. Санчес хотел начать карьеру на Олд Траффорд так, как это недавно сделал Бруну. Но все пошло не по плану. Думаю, что Алексис еще может вернуться в МЮ. Я не исключаю, что он станет ключевым игроком команды в следующем сезоне", - приводит слова Инса Goal.

Напомним, что сейчас Санчес выступает за миланский Интер на правах аренды. В текущем сезоне чилийский форвад провел за итальянский клуб всего 8 матчей во всех турнирах, забив один гол и сделав одну результативную передачу.