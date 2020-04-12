Тоттенхэм может продать Кейна за рекордную сумму

Новости спорта:Из-за долгов лондонский Тоттенхэм может совершить рекордный трансфер в истории футбола.

Клуб английской премьер-лиги "Тоттенхэм" готов продать нападающего сборной Англии Харри Кейна в "Манчестер Юнайтед", сообщает издание Daily Mail.

У лондонского "Тоттенхэма" серьезные проблемы с финансами. Клубу нужно погашать долги по кредитам за строительство нового стадиона в размере 637 млн фунтов. Кроме того, нужно выплачивать по уже осуществленным трансферам 83 млн фунтов. В связи с этим "Шпоры" могут продать нападающего Харри Кейна в "Манчестер Юнайтед" за 200 млн фунтов.

Если Кейна продадут за 200 млн фунтов (225 млн евро), это будет рекордный трансфер в истории футбола. В 2017 году "ПСЖ" заплатил за Неймара "Барселоне" 222 млн евро.

Напомним, что в этом сезоне в 25 матчах за "Тоттенхэм" во всех турнирах Кейн забил 17 мячей и отдал две результативные передачи.