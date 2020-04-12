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Швед отрицает свое возвращения в УПЛ

Швед отрицает свое возвращения в УПЛ
14:18 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Instagram

Новости спорта:Сообщалось, что в нем заинтересованы как минимум три клуба.

Украинский полузащитник шотландского Селтика Марьян Швед опроверг информацию о заинтересованности в его услугах со стороны трех клубов УПЛ, якобы желающих взять его летом в аренду.

Вновь вернуться в украинскую Премьер-лигу Швед может лишь в состав львовских Карпат. Сообщалось о том, что возможным кандидатом на Шведа являлась Александрия, но их планы нарушил коронавирус.

Ранее сообщалось, что Марьян Швед из-за коронавируса застрял в Глазго, а руководство Селтика сократило зарплаты игрокам с апреля по июнь.

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Главный тренер Нил Леннон недоволен адаптацией Шведа в Селтике. Сам игрок намерен покинуть клуб в ближайшее трансферное окно.

В нынешнем сезоне Швед сыграл всего в двух матчах за Кельтов, редко появляясь даже в заявке, и отличился одним забитым мячом. Украинец перешел в Селтик из Карпат в начале 2019 года, за его трансфер львовяне выручили 2 миллиона евро.

Селтик лидирует в чемпионате Шотландии, набрав 80 очков после 30-ти туров.

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Футбол, ФК Селтик, Новости футбола, Марьян Швед.
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