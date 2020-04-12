Комментатор Столярчук: Сезон в УПЛ следует доиграть в одном регионе Украины

Новости спорта:Комментатор Андрей Столярчук прогнозирует, что завершение национальных чемпионатов будут превращать в локальные турниры.

Известный комментатор Андрей Столярчук рассказал телеканалу "Футбол", как нужно доиграть нынешний сезон.

"Я поддерживаю идею доиграть чемпионат в Николаеве. Но мне не верится, что в Николаевской области так хорошо обстоят дела с вирусом. Как мы знаем, Президент Украины тоже сомневается в достоверности информации в настоящее время, поэтому и направил специальную проверку в регион.

Считаю хорошим вариантом для Италии, Англии, Германии и т.д. локализовать чемпионаты в одном регионе каждой из стран. УЕФА так и хочет развести матчи еврокубков и чемпионатов на разное время, чтобы не было большого перемещения людей по континенту. Если этого не сделать, то может получиться, что на старт в чемпионате выйдет 20 команд, а доиграть смогут только 8", - заявил Андрей Столярчук.

Напомним, руководство УПЛ планирует доиграть этот чемпионат и не рассматривает вариант его досрочного завершения. УЕФА предоставил время до 3 августа для завершения сезона в национальных чемпионатах.