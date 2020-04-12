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Заразившийся коронавирусом Кенни Далглиш выписан из больницы

Заразившийся коронавирусом Кенни Далглиш выписан из больницы
16:39 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Кенни Далглиш теперь будет находится в домашней изоляции.

Легендарный футболист и тренер Ливерпуля Кенни Далглиш несколько дней назад попал в больницу из-за выявленного коронавируса.

По информации BBC, так как у 69-летнего специалиста COVID-19 протекает без симптомов, его отправили на домашний карантин.

"Желаю выразить большую благодарность медикам, который вовремя позаботился обо мне и продолжает лечить остальных людей в такое тяжелое время. Сейчас я нахожусь в полной изоляции в течение рекомендованного времени, чтобы защитить жизни других", - отметил Кенни.

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Напомним, что в качестве футболиста Далглиш провел всю карьеру в Селтике и Ливерпуле. В 1985 году Кенни стал первым играющим тренером в истории "красных". Под руководством англичанина "мерсисайдцы" завоевали три титула чемпионов Англии.

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ФК Ливерпуль, Футбол, АПЛ, Новости футбола, Коронавирус, Covid-19, Кенни Далглиш.
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