Смолевичи - Шахтер Солигорск: онлайн-трансляция матча (Видео)

Новости спорта:Прямая видеотрансляция матча чемпионата Беларуси по футболу Смолевичи - Шахтер Солигорск.

Дебютант Высшей лиги "Смолевичи" в четвертом туре чемпионата Беларуси принимает один из топовых клубов страны, "Шахтер". Встреча состоится на стадионе "Озерный" в 17:00 по Киеву.

"Смолевичи" недавно существуют в качестве профессионального клуба. "Смолевичи" были основаны в 2009-м году, но за это время уже второй раз играет в Высшей лиге. В первый раз команда вышла в 2017-м году, но спустя год опустилась в Первую лигу. В прошлом сезона команда заняла второе место в первом дивизионе и вновь вышла в элиту беларусского футбола.

Видеотрансляция матча:

Старт чемпионата для команды был крайне успешным. "Смолевичи" сенсационно отобрали очки у чемпиона - "Динамо-Брест" (1:1), но далее были два поражения от "Витебска" и "Ислочи". Как итог, сейчас команда занимает одно из последних мест в турнирной таблице.

Солигорский "Шахтер" не совсем удачно стартовал в новом сезоне. Команда Юрия Вернидуба уступила в Суперкубке страны, но далее вышла в полуфинал Кубка Беларуси.

В чемпионате "Шахтер" по разу победил, уступил и сыграл вничью. В данный момент солигорский клуб занимает 9-е место в турнирной таблице. В последнем матче в рамках полуфинала Кубка "Шахтер" проиграл брестскому "Динамо" со счетом 0:2.