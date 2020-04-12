Скачать
Воскресенье, 12.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Милевский помог Динамо Брест обыграть Ислочь в день рождения клуба
Милевский помог Динамо Брест обыграть Ислочь в день рождения клуба
Карлсен объявил состав участников международного шахматного онлайн-турнира
Карлсен объявил состав участников международного шахматного онлайн-турнира
Украинский триатлонист Сапунов получил четырехлетнюю дисквалификацию за допинг
Украинский триатлонист Сапунов получил четырехлетнюю дисквалификацию за допинг
Умер чемпион мира по футболу Питер Бонетти
Умер чемпион мира по футболу Питер Бонетти

Президент Брешии не позволит своей команде играть, если сезон возобновится

Президент Брешии не позволит своей команде играть, если сезон возобновится
20:26 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Президент Брешии Массимо Челлино против возобновления Серии А.

Президент Брешии Массимо Челлино заявил, что он не позволит своей команде принять участие в возобновленной Серии А, даже если клубу будут засчитывать технические поражения.

"Я повторяю, что если матчи возобновятся, я просто не позволю своей команде играть. Это не просто провокация. Они могут снимать очки, если хотят, я несу всю ответственность за это".

"Что касается Федерации футбола Италии, им следует больше сосредоточиться на проверке финансового положения клубов, а не вопросом телевизионный прав".

"Серьезно, дайте им прогуляться по Брешии и посмотреть, что здесь происходит. Я не ищу никаких преимуществ и не боюсь понижения, потому что знаю, что клуб не обанкротится, и мы вернем себе место в Серии А", — сказал Челлино газете Giornale di Brescia.

Соль провел тренировку с женой на крыше: комплекс упражнений (Видео)

Ранее сообщалось, что в будущее трансферное окно Брешию может покинуть хавбек Сандро Тонали, которым интересуется Милан.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Футбол, ФК Брешиа, Новости футбола, Массимо Челлино.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Украинский боксер совершил дерзкий побег от полиции США (Видео)
02 Соль провел тренировку с женой на крыше: комплекс упражнений (Видео)
03 Динамо Брест - Ислочь: онлайн-трансляция матча (Видео)
04 "Я и Шевчук в запасе": Ротань назвал свою "команду мечты"
05 "Иной мир": Хирн оценил перспективы Усика в хэвивейте
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь