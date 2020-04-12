Новости спорта:Криштиану Роналду вместе с семьей находится в Португалии.

Португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду поздравил болельщиков с католической Пасхой.

"Мы желаем всем счастливой Пасхи!" — написал португалец на своей странице в "Инстаграме", прикрепив фотографию с семьей.

Роналду перешёл в "Ювентус" летом 2018 года из мадридского "Реала". Сумма трансфера составила € 117 млн. В нынешнем сезоне 35-летний португальский форвард принял участие в 22 матчах чемпионата Италии (все — в основном составе), в которых стал автором 21 забитого мяча (семь — с пенальти) и сделал три результативные передачи.

Посмотреть эту публикацию в Instagram We wish a Happy Easter to everyone #stayhome Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano) 12 Апр 2020 в 6:18 PDT

Ранее нападающий "Ювентуса" и национальной команды Португалии постригся дома. Парикмахером была его девушка Джорджина. Роналду также в очередной раз призвал людей не покидать свои дома из-за пандемии коронавирусной инфекции.