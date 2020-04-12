ФИФА может пойти на революционные изменения в трансферах из-за коронавируса

ФИФА может открыть третье трансферное окно для переходов футболистов из-за пандемии COVID-19.
Международная федерация хочет принять гибкие решения в отношении сроков трансферных окон.
Джеймс Китчинг, один из директоров ФИФА, на немецком канале ARD Sportschau сказал: "Мы сможем увидеть открытие третьего трансферного окна".
ФИФА хочет адаптировать периоды трансферных окон в футбольном календаре. Их вполне могут перенести, если прерванный сейчас сезон продлится дольше, чем ожидалось. Ныне существует два трансферных периода: один летом, другой зимой.