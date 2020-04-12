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ФИФА может пойти на революционные изменения в трансферах из-за коронавируса

ФИФА может пойти на революционные изменения в трансферах из-за коронавируса
21:24 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:Футбольные трансферные окна могут перенести, если прерванный сезон продлится дольше, чем ожидалось.

ФИФА может открыть третье трансферное окно для переходов футболистов из-за пандемии COVID-19.

Международная федерация хочет принять гибкие решения в отношении сроков трансферных окон.

Джеймс Китчинг, один из директоров ФИФА, на немецком канале ARD Sportschau сказал: "Мы сможем увидеть открытие третьего трансферного окна".

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ФИФА хочет адаптировать периоды трансферных окон в футбольном календаре. Их вполне могут перенести, если прерванный сейчас сезон продлится дольше, чем ожидалось. Ныне существует два трансферных периода: один летом, другой зимой.

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Все по теме:

ФИФА, Футбол, Трансферы, Трансферное окно, Новости футбола, Коронавирус, Трансферный рынок, Covid-19.
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