ФИФА может пойти на революционные изменения в трансферах из-за коронавируса

Новости спорта:Футбольные трансферные окна могут перенести, если прерванный сезон продлится дольше, чем ожидалось.

ФИФА может открыть третье трансферное окно для переходов футболистов из-за пандемии COVID-19.

Международная федерация хочет принять гибкие решения в отношении сроков трансферных окон.

Джеймс Китчинг, один из директоров ФИФА, на немецком канале ARD Sportschau сказал: "Мы сможем увидеть открытие третьего трансферного окна".

ФИФА хочет адаптировать периоды трансферных окон в футбольном календаре. Их вполне могут перенести, если прерванный сейчас сезон продлится дольше, чем ожидалось. Ныне существует два трансферных периода: один летом, другой зимой.