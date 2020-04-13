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Алиев получил результат теста на коронавирус

Алиев получил результат теста на коронавирус
07:39 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Instagram

Новости спорта:Звездный экс-футболист Динамо дождался результатов тестирования.

Бывший игрок киевского Динамо Алексанлр Алиев в своем Instagram-аккаунте заявил, что его тест на коронавирус оказался отрицательным.

Результаты:

Киевское "Динамо" досрочно выходит из карантина

 
 
 
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Это моим доброжелателям читайте и свои языки засуньте как всегда подальше.Не дождётесь!!!

Публикация от Aleksandr Aliev (@aliev_sasha88)

"Это моим доброжелателям. Читайте и свои языки засуньте как всегда подальше. Не дождетесь!!!", - подписал фото Алиев.

Напомним, 10 апреля Александр Алиев принял решение сдать тест на коронавирус. Все это из-за того, что у него начался кашель и поднялась температура после прогулки с дочкой.

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Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Футбол, Новости футбола, Коронавирус, Алексанлр Алиев.
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