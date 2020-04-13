Алиев получил результат теста на коронавирус

Новости спорта:Звездный экс-футболист Динамо дождался результатов тестирования.

Бывший игрок киевского Динамо Алексанлр Алиев в своем Instagram-аккаунте заявил, что его тест на коронавирус оказался отрицательным.

Результаты:

"Это моим доброжелателям. Читайте и свои языки засуньте как всегда подальше. Не дождетесь!!!", - подписал фото Алиев.

Напомним, 10 апреля Александр Алиев принял решение сдать тест на коронавирус. Все это из-за того, что у него начался кашель и поднялась температура после прогулки с дочкой.