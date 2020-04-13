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Малиновский оценил вероятность своего перехода в Фиорентину

Малиновский оценил вероятность своего перехода в Фиорентину
08:19 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Instagram

Новости спорта:Футболист Аталанты и сборной Украины Руслан Малиновский рассказал об интересе Фиорентины.

26-летний украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский рассказал, что минувшим летом мог перейти в "Фиорентину".

"Как рассказал мой агент Шаблий, летом они ("Фиорентина" — прим. ред.) мной интересовались. На тот момент был такой разговор, но сейчас я счастлив в "Аталанте". Мне здесь все нравится. Нет никаких предпосылок, чтобы говорить о каком-то переходе.

Хочу играть здесь, мне есть что доказывать. Считаю, что с каждым месяцем становлюсь лучше и лучше понимаю футбол Гасперини", — отметил Малиновский.

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Руслан перешел в "Аталанту" из бельгийского "Генка" минувшим летом за €13,7 миллиона. Всего в текущем сезоне Малиновский провел за "Аталанту" 31 матч во всех турнирах, где забил 5 мячей и отдал 3 результативные передачи.

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ФК Фиорентина, ФК Аталанта, Футбол, Новости футбола, Руслан Малиновский.
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