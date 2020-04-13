Де Пена: Каждый день докладываю Динамо о своем самочувствии

Новости спорта:Уругваец рассказал о тренировках в условиях пандемии коронавируса.

Полузащитник киевского Динамо Карлос Де Пена рассказал, как поддерживает физическую форму во время карантина.

"Провожу тренировки каждый день за исключением воскресенья. Это наш выходной, ведь нужно, чтобы организм отдыхал от физических нагрузок. Также езжу на базу, где тренируюсь под наблюдением нашего тренера по физподготовке. Там занимаюсь работой с мячом.

Дома я придерживаюсь той программы, которую нам присылают из клуба, также добавляю некоторые свои упражнения. Купил велотренажер и теперь дома тоже больше работаю над кардио".

Медицинский персонал имеет полную информацию о нашем состоянии. Каждый день мы обязаны отправлять данные о температуре тела и докладывать о самочувствии. О любых проблемах со здоровьем нужно сразу же сообщать клубным врачам. Но к счастью, сейчас все хорошо", - цитирует Де Пену пресс-служба киевского клуба.

В текущем сезоне хавбек провел 27 матчей за Динамо, забив пять голов и отдав четыре ассиста. Контракт Де Пены с киевским клубом рассчитан до конца 2021 года.