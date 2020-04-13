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Реал передумал отпускать Йовича летом

Реал передумал отпускать Йовича летом
10:52 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:В клубе рассчитывают на молодого серба.

Нападающий мадридского Реала Лука Йович имеет кредит доверия руководства клуба и не покинет Сантьяго Бернабеу в ближайшее трансферное окно.

Источник в клубе сообщил, что в стане Галактикос рассчитывают на 22-летнего серба, который имеет контракт с Реалом до 2025 года.

В клубе также не осуждают Луку Йовича за нарушение карантина, ведь у него была договоренность с Реалом и сербскими властями о прибытии в страну.

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Ранее сообщалось о заинтересованности в услугах Йовича Наполи, представители которого ищут замену для Аркадиуша Милика.

В нынешнем сезоне он сыграл в 22 матчах за Реал, отличившись двумя забитыми мячами и одной результативной передачей. Реал на вынужденный перерыв ушел на втором месте в Примере, отставая от Барселоны на два очка.

 

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ФК Реал, Футбол, Новости футбола, Лука Йович.
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