Реал передумал отпускать Йовича летом

Новости спорта:В клубе рассчитывают на молодого серба.

Нападающий мадридского Реала Лука Йович имеет кредит доверия руководства клуба и не покинет Сантьяго Бернабеу в ближайшее трансферное окно.

Источник в клубе сообщил, что в стане Галактикос рассчитывают на 22-летнего серба, который имеет контракт с Реалом до 2025 года.

В клубе также не осуждают Луку Йовича за нарушение карантина, ведь у него была договоренность с Реалом и сербскими властями о прибытии в страну.

Ранее сообщалось о заинтересованности в услугах Йовича Наполи, представители которого ищут замену для Аркадиуша Милика.

В нынешнем сезоне он сыграл в 22 матчах за Реал, отличившись двумя забитыми мячами и одной результативной передачей. Реал на вынужденный перерыв ушел на втором месте в Примере, отставая от Барселоны на два очка.