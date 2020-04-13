МЮ нацелился на легенду Атлетико

Новости спорта:Также на уругвайца Диего Година претендует Тоттенхэм.

Манчестер Юнайтед называется главным претендентом на подписание защитника Интера Диего Година.

Уругваец, вероятнее всего, покинет Италию в конце сезона и следующим его местом работы должен стать клуб английской Премьер-лиги.

Кроме Манчестер Юнайтед, интерес к 34-летнему Годину проявляет Тоттенхэм — главному тренеру Шпор Жозе Моуриньо давно импонирует игра опытного защитника.

В Интер Годин перебрался прошлым летом из Атлетико. В футболке нерадзурри Диего сыграл 25 матчей и отличился одной результативной передачей.

Из-за пандемии коронавируса чемпионаты Англии и Италии ушли на бессрочную вынужденную паузу.