Шепелев рассказал, как провести карантин с пользой: ценные советы

Новости спорта:Полузащитник Динамо Владимир Шепелев рассказал, чем занимается на карантине.

Полузащитник киевского Динамо Владимир Шепелев рассказал, чем занимается во время карантина.

"Первую часть карантина я находился в Киеве. Потом нам сообщили, что его продлевают до 24-го апреля, поэтому поехал к родителям. Выполняю программу тренировок, которую нам дали, а больше ничего особенного не делаю.

В свободное время читаю книги, провожу время с родителями и занимаюсь текущими делами по дому. Что читаю? В основном, это биографии известных спортсменов и тренеров: "Я - Златан" и о Хосепе Гвардиоле. В планах - "Выжить любой ценой" и книга Дональда Трампа "Думай как миллиардер".

"Еще смотрю фильмы и сериалы. Из последнего - "Бумажный дом". Это об ограблениях, он мне понравился. Сейчас времени для фильмов стало однозначно больше. Что касается компьютерных игр, то раньше много играл, а сейчас уже не интересно. То же касается и Play Station - уже прошла мода на это", - заявил Шепелев.

Напомним, что в Украине ввели карантин и приостановили все спортивные турниры из-за пандемии коронавируса. На данный момент в стране зафиксировано 3102 случая заражения болезнью.