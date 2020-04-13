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Галатасарай готов предложить СуперМарио контракт

Галатасарай готов предложить СуперМарио контракт
18:10 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Летом нападающий Брешии Марио Балотелли может оказаться в Турции.

Представители Галатасарая связались с агентом Мино Райолой для того, чтобы выяснить возможность приобретения Марио Балотелли — сообщает Football Italia со ссылкой на журналиста Gazzetta dello Sport Николо Ширу.

Галатасарай готов предложить СуперМарио контракт на два года с опцией продления еще на год по обоюдному согласию.

Балотелли вернулся в Италию летом 2019 года после выступлений во Франции, однако пока явно не оправдывает больших надежд, возлагавшихся на него Брешией: команда является безнадежным аутсайдером Серии А.

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29-летний кандидат в национальную сборную Италии (36 матчей, 14 голов) выступал за Лумеццане (2 матча во всех турнирах, 0 голов), Интер (86, 28), Манчестер Сити (80, 30), Милан (77, 33), Ливерпуль (28, 4), Ниццу (76, 43), Марсель (15, 8) и Брешию (19, 5).

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Сборная Италии, Марио Балотелли, Новости футбола.
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