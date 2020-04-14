Зозуля написал трогательный пост о коронавирусе

Новости спорта:Украинский форвард рассказал, как он скучает за друзьями и тренировками.

Нападающий Альбасете Роман Зозуля рассказал, как он ощущает себя во время самоизоляции.

Украинец заявил, что ему не хватает матчей, ресторанов и друзей.

"Я слежу за новостями и мне тоскливо из-за того, что это происходит. Но больше всего я соболезную людям, которые умерли.

Я скучаю по городу, друзьям, музыке, ресторанам. Мне не хватает привычной жизни: тренировок, матчей, полных стадионов и всех тех эмоций, которые делают нашу жизнь счастливой.

Мысленно нахожусь с теми, кто проходит через самое худшее. Скоро мы снова сможем выйти на улицу, общаться друг с другом и, конечно же, играть в футбол", - заявил украинец в своем Facebook.