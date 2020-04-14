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"Игрок топ-чемпионата": Ротань рассыпался в комплиментах Мудрику

"Игрок топ-чемпионата": Ротань рассыпался в комплиментах Мудрику
07:39 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: УАФ

Новости спорта:Наставник молодежной сборной Украины Руслан Ротань высказался о юном таланте Шахтера Михаиле Мудрике.

Главный тренер сборной Украины U-21 Руслан Ротань поделился своим мнением об игроке Шахтера Михаиле Мудрике.

Наставник считает, игрока талантливым и готовым для игры в топ-чемпионате.

"Очень талантливый футболист. У меня от него самые лучшие впечатления в его возрасте. Его нестандартные действия, голова, удары с обеих ног. Он готовый футболист. Ему не хватает самого малого - самому перестроиться на взрослый футбол.

Здесь не всегда дают возиться с мячом, делать 6-8 касаний. Иногда нужно оценивать ситуацию, понимать, что тебя ждет. Помимо всех тактик и перестроек. Играть быстрее. Ему нужно перестроиться во взрослый футбол.

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Уверен, что это игрок не чемпионата Украины, а гораздо выше - топ-чемпионата. Но хотел бы, чтобы он быстрее убрал свое мальчишество, стал взрослым и понимал, что он хочет, верил в себя", - сказал Ротань программе Вацко Live.

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Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Футбол, Руслан Ротань, Новости футбола, Михаил Мудрик.
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