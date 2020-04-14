Лунин получит шанс стать вторым вратарем Реала

Новости спорта:Ареоля покинет мадридский клуб после окончания арендного соглашения.

Украинский голкипер Овьедо Андрей Лунин, который принадлежит мадридскому Реалу, летом получит шанс стать вторым вратарем в столичном клубе.

Как утверждает L'Equipe, Альфонс Ареоля, играющий в аренде в "сливочных", не останется в своем нынешнем клубе и вернется в Пари Сен-Жермен.

Отмечается, что голкипер не собирается быть дублем Кейлора Наваса и подыщет себе новый клуб.

Таким образом, во время межсезонних сборов Люка Зидан и Лунин, играющие сейчас в Сегунде, поспорят за место второго номера в "королевском клубе" при Куртуа.