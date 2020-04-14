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Бурда оценил вероятность возвращения Ярмоленко в Динамо

Бурда оценил вероятность возвращения Ярмоленко в Динамо
09:34 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: ФК Динамо

Новости спорта:Защитник киевлян будет рад возможному возвращению Андрея Ярмоленко.

Защитник "Динамо" Никита Бурда высказался о возможном возвращении Андрея Ярмоленко в клуб.

Кто самый авторитетный? Конечно, это Сидор сейчас. Он капитан и один из самых старших в команде. Это его обязывает быть лидером и помогать ребятам. Еще помню Серегу в 2014 году, когда капитанами были Шовковский и Ярмоленко. Сейчас Сидор очень изменился в лучшую сторону, вырос и превратился в лидера "Динамо".

— Кстати о Ярмоленко. Как относишься к возможному возвращению Андрея в "Динамо"?

Я думаю, что все будут только рады. Он классный футболист, который может еще много пользу принести нашему клубу. Думаю, он не сказал еще последнего слова в футболе.

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Какая твоя футбольная мечта?

Это не мечта, а цель. Я ставлю для себя цели победу в Лиге чемпионов и на чемпионате мира или Европы. Может, кто-то будет смеяться, но, я считаю, нужно ставить перед собой максимальные цели.

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ФК Динамо (Киев), Футбол, Новости футбола, Никита Бурда.
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