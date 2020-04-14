"Я уже привык к критике": Погба обратился к хейтерам

Новости спорта:Поль Погба заявил, что уже привык к критике и не обращает на нее внимания.

Полузащитник Манчестер Юнайтед Поль Погба заявил, что уже привык к критике и не обращает на нее внимания, при этом, футболист не понимает, за что она сыпется в его адрес.

"Мне кажется, критики по мне скучают. Я не смотрю новости постоянно. Могу посмотреть матч со своим участием несколько раз, но без комментариев. Когда понимаешь футбол, тебе не нужно, чтобы, кто-то рассказывал, что происходит. Я знаю, что люди говорят: "Поль делает это. Поль! Поль!" Может быть, когда-нибудь, я встречусь с критиками и спрошу, почему они это делают. Мне на самом деле интересно, почему меня критикуют.

Сейчас я занимаюсь своим восстановлением. Я мог бы быть где-то еще, но я просто занимаюсь восстановлением. Если они хотят говорить, пусть говорят. Это их работа. Я уже привык к этому. Меня это не волнует. Приятно слышать хорошие вещи, а не плохие, но когда играешь в футбол, знаешь себя. Именно этого хочет тренер и одноклубники. Все остальное - это всего лишь разговоры. Критикам нужно продать свой товар", - цитирует Погба Goal.