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Шуфрич - о договорняках в Украине: Это болезнь смертоносных масштабов

Шуфрич - о договорняках в Украине: Это болезнь смертоносных масштабов
12:50 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Александр Шуфрич рассказал, как уличил футболистов в игре не по спортивным принципам.

Бывший вице-президент Говерлы Александр Шуфрич высказался о договорных матчах в Украине, которые, по его словам, достигли огромных масштабов. Экс-функционер вспомнил поединки Говерлы против Олимпика, Черноморца и Зари.

"Это был последний забитый гвоздь в Говерлу, как в футбольный клуб, проект. В тех условиях, когда мы находим средства, чтобы финансировать выезды, молодежные команды, футболисты играют с нарушением спортивных принципов, мы не нашли аргументы для инвесторов того времени и потенциальных, чтобы далее клуб функционировал.

Я пытался сделать максимум от меня зависящего, чтобы внести вклад в борьбу с таким явлением, болезнью. В Украине она имеет смертоносные масштабы. Говерла сделала максимум. Мы в одном из матчей словили футболистов на горячем, буквально за руку. Тогда уже работал закон про финансовые махинации в спорте. За это было криминальная ответственность. Мы передали информацию в правоохранительные органы.

Не могу характеризовать те матчи, но там было и письменное признание футболиста и описание процедуры организации процесса. Далее все зависело не от меня. Надеюсь, что те материалы помогли в тех делах и они будут когда-то доведены до концы. Договорные матчи - паразитирование на спорте. Кто-то вкладывает, развивают, а другие люди организовывают договорные матчи", - сказал Шуфрич Youtube-каналу Бомбардир.

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ФК Говерла, Футбол, Новости футбола, Александр Шуфрич.
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