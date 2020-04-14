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Алиев: Крым - это Украина

Алиев: Крым - это Украина
15:06 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Экс-футболист сборной Украины Александр Алиев прокомментировал ситуацию с Крымом.

Бывший полузащитник киевского "Динамо" и московского "Локомотива" Александр Алиев поделился мнением о государственной принадлежности Крыма.

"Когда я приехал на Украину, Крым был украинским. Сейчас — это Россия. Но крымчане были и останутся для меня украинцами. Где-то я смотрю новости, где крымчане жалуются. Но сами понимаете, по телевизору всё могут говорить… Хорошего не услышишь, всегда что-то плохо.

Крым — это Украина. Хочу, чтобы братские народы России и Украины жили так же, как это было до 2013 года. Чтобы мы дружили и хорошо ладили, для меня это важно. Вернуть Крым Украине? Это президенты должны между собой договариваться. То, что мы видим по телевизору, что там Порошенко обвиняют… Никто ничего не знает.

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Если бы люди знали правду, то всё бы давно решилось. И никто бы не забирал у нас Крым, всё было бы нормально, — цитирует Алиева Sport24.

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Крым, Александр Алиев, ФК Локомотив, ФК Динамо (Киев).
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