Алиев: Крым - это Украина

Новости спорта:Экс-футболист сборной Украины Александр Алиев прокомментировал ситуацию с Крымом.

Бывший полузащитник киевского "Динамо" и московского "Локомотива" Александр Алиев поделился мнением о государственной принадлежности Крыма.

"Когда я приехал на Украину, Крым был украинским. Сейчас — это Россия. Но крымчане были и останутся для меня украинцами. Где-то я смотрю новости, где крымчане жалуются. Но сами понимаете, по телевизору всё могут говорить… Хорошего не услышишь, всегда что-то плохо.

Крым — это Украина. Хочу, чтобы братские народы России и Украины жили так же, как это было до 2013 года. Чтобы мы дружили и хорошо ладили, для меня это важно. Вернуть Крым Украине? Это президенты должны между собой договариваться. То, что мы видим по телевизору, что там Порошенко обвиняют… Никто ничего не знает.

Если бы люди знали правду, то всё бы давно решилось. И никто бы не забирал у нас Крым, всё было бы нормально, — цитирует Алиева Sport24.