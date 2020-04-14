Интер намерен устроить грандиозный обмен с Барселоной

Новости спорта:Интер хочет получить Гризманна за Мартинеса.

Каталонская "Барселона" намерена усилить состав команды нападающим миланского "Интера" Лаутаро Мартинесом. 22-летний аргентинец является главной целью сине-гранатовых на ближайшее трансферное окно.

"Интер" не хочет продавать Мартинеса, но понимает, что игрок может захотеть уйти. По информации La Gazzetta dello Sport, в качестве замены чёрно-синие рассматривают несколько вариантов, одним из которых является форвард "Барселоны" Антуан Гризманн.

Отступные за Мартинеса составляют € 111 млн, за Гризманна — € 120 млн. "Интер" ещё не предлагал каталонцам обменяться футболистами. Миланский клуб хочет, чтобы переговоры начала "Барселона".

Ранее Marca сообщала, что сине-гранатовые не планируют расставаться с Гризманном.