Попов: Самый любимый гол – в ворота донецкого Шахтера

Новости спорта:Футболист Динамо также рассказал, какой поединок был самый тяжелый для него.

Украинский центрбек киевского Динамо Денис Попов рассказал, какой поединок для него оказался самым тяжелым в карьере.

"Не знаю. Каждый по-своему тяжелый, как физически, так и психологически. Самый тяжелый, первый приходит на ум, матчи молодежного ЧМ. А так не запоминались игры. Каждый матч по-своему тяжелый".

21-летний защитник также отметил нападающего из Андрелехта и заявил, что против него было тяжелее всего играть.

"Против кого было тяжелее играть? Сейчас все хорошие нападающие, в Андерлехте был хороший нападающий, 2002 года, Доку, я удивился, и мне было против него тяжеловато играть".

Попов заявил, что он забивает редко, однако самый любимый гол – в ворота донецкого Шахтера.

"Любимый гол за Динамо? Шахтеру. Я не так много забиваю, ну, нормально, как для защитника. Но самый запоминающийся – Шахтеру", - рассказал он Instagram Динамо.