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УЕФА решит судьбу футбола 21-22 апреля

УЕФА решит судьбу футбола 21-22 апреля
20:41 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Главный футбольный орган континента обсудит этот вопрос с ассоциациями 21-22 апреля.

УЕФА определится с судьбой футбольных соревнований в Европе на следующей неделе.

По информации Marca, 21 и 22 апреля состоится обсуждение вопроса о завершении сезона с представителями 55 континентальных футбольных ассоциаций и клубов.

В среду, 22 апреля, УЕФА должен принять окончательное решение как насчет местных соревнований, так и насчет еврокубков. Главный футбольный орган Европы намерен разработать календарь с альтернативными датами доигровки всех турниров.

В числе прочих, на следующей неделе станет известна судьба сезона в чемпионате Бельгии: ранее местные клубы поддержали идею досрочного окончания чемпионата и вынесли вопрос на рассмотрение Генеральной ассамблеи Про Лиги.

Накануне в УЕФА рассматривали вариант с завершением сезонов в Лиге чемпионов и Лиге Европы в течение трех недель в августе.

Умер 22-летний бразильский футболист

В марте почти все футбольные турниры в Европе были бессрочно приостановлены по причине пандемии коронавируса COVID-19.

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УЕФА, Лига Европы, Лига Чемпионов, Новости футбола.
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