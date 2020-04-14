УЕФА решит судьбу футбола 21-22 апреля

Новости спорта:Главный футбольный орган континента обсудит этот вопрос с ассоциациями 21-22 апреля.

УЕФА определится с судьбой футбольных соревнований в Европе на следующей неделе.

По информации Marca, 21 и 22 апреля состоится обсуждение вопроса о завершении сезона с представителями 55 континентальных футбольных ассоциаций и клубов.

В среду, 22 апреля, УЕФА должен принять окончательное решение как насчет местных соревнований, так и насчет еврокубков. Главный футбольный орган Европы намерен разработать календарь с альтернативными датами доигровки всех турниров.

В числе прочих, на следующей неделе станет известна судьба сезона в чемпионате Бельгии: ранее местные клубы поддержали идею досрочного окончания чемпионата и вынесли вопрос на рассмотрение Генеральной ассамблеи Про Лиги.

Накануне в УЕФА рассматривали вариант с завершением сезонов в Лиге чемпионов и Лиге Европы в течение трех недель в августе.

В марте почти все футбольные турниры в Европе были бессрочно приостановлены по причине пандемии коронавируса COVID-19.