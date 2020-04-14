Роналду позвонил в Насьональ, чтобы тренироваться

Новости спорта:Президент Насьонала рассказал, как Роналду сам позвонил и они дали ему возможность тренироваться.

Президент португальского "Насьонала" Руи Алвеш рассказал, почему нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду тренируется с его командой.

Ранее стало известно, что Роналду провёл тренировку на стадионе в городе Фуншал на Мадейре во время карантина, введённого из-за пандемии коронавируса.

"Криштиану сам позвонил нам, и мы были рады предоставить ему такую возможность. Мы следовали всем санитарным правилам и протоколам Мадейры, связанным с коронавирусом. Роналду был нашим парнем и сейчас является лучшим примером для воспитанников академии клуба. Он настоящий образец для подражания. Роналду суперпрофессионал и обладает замечательными человеческими качествами.

Он гордость нашего общества, всех нас. Лучший футболист в истории родился на нашем маленьком острове", — приводит слова Алвеша Tuttosport.