Новости спорта:В клубе произойдут большие перемены.

Ньюкасл в ближайшее время может сменить владельца — клуб будет продан консорциуму, лицом которого выступает английская предпринимательница Аманда Стэйвли.

Регистрационная палата Великобритании уже получила необходимые документы от владельца Ньюкасла Майка Эшли и принадлежащей Стэйвли компании PCP Partners для создания юридической основы передачи прав собственности на футбольный клуб.

Соглашение еще не оформлено, но переговоры между сторонами вскоре должны завершиться. Сумма сделки составит 350 миллионов фунтов. При этом Эшли получит сразу 200 миллионов и еще 150 в течение следующих пяти лет.

Стэйвли уже предпринимала попытку купить Ньюкасл за 250 миллионов фунтов в 2018 году, но тогда Эшли отказался продавать клуб. Сам Эшли владеет клубом с 2007 года.

В январе уже сообщалось, что принц Саудовской Аравии готов заплатить 340 млн фунтов за покупку Ньюкасла. Интересно, что Стэйвли собирается купить клуб при поддержке Фонда государственных инвестиций Саудовской Аравии.

Ньюкасл ушел на вынужденный перерыв на 13 месте в турнирной таблице АПЛ, в активе команды 35 очков. Чемпионат Англии в настоящее время приостановлен из-за пандемии коронавируса.