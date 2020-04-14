Скачать
Вторник, 14.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Хирн назвал новую страну для боя Усик - Чисора
Хирн назвал новую страну для боя Усик - Чисора
Как занимаются спортом во время карантина: фото из разных стран
Как занимаются спортом во время карантина: фото из разных стран
УЕФА решит судьбу футбола 21-22 апреля
УЕФА решит судьбу футбола 21-22 апреля
Ломаченко о Хэйни: Он еще ни с кем не дрался
Ломаченко о Хэйни: Он еще ни с кем не дрался

Ньюкасл в ближайшее время может сменить владельца

Ньюкасл в ближайшее время может сменить владельца
21:25 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Твиттер

Новости спорта:В клубе произойдут большие перемены.

Ньюкасл в ближайшее время может сменить владельца — клуб будет продан консорциуму, лицом которого выступает английская предпринимательница Аманда Стэйвли.

Регистрационная палата Великобритании уже получила необходимые документы от владельца Ньюкасла Майка Эшли и принадлежащей Стэйвли компании PCP Partners для создания юридической основы передачи прав собственности на футбольный клуб.

Соглашение еще не оформлено, но переговоры между сторонами вскоре должны завершиться. Сумма сделки составит 350 миллионов фунтов. При этом Эшли получит сразу 200 миллионов и еще 150 в течение следующих пяти лет.

Стэйвли уже предпринимала попытку купить Ньюкасл за 250 миллионов фунтов в 2018 году, но тогда Эшли отказался продавать клуб. Сам Эшли владеет клубом с 2007 года.

В январе уже сообщалось, что принц Саудовской Аравии готов заплатить 340 млн фунтов за покупку Ньюкасла. Интересно, что Стэйвли собирается купить клуб при поддержке Фонда государственных инвестиций Саудовской Аравии.

Умер 22-летний бразильский футболист

Ньюкасл ушел на вынужденный перерыв на 13 месте в турнирной таблице АПЛ, в активе команды 35 очков. Чемпионат Англии в настоящее время приостановлен из-за пандемии коронавируса.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Ньюкасл, АПЛ, Новости спорта, Аманда Стэйвли.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Галлиани вспомнил громкие трансферы Милана: Шевченко был великим
02 Цитаишвили - о переходе в Шахтер: Я сильно уважаю Игоря Суркиса
03 Когда доиграют Лигу чемпионов и Лигу Европы?
04 Лунин получит шанс стать вторым вратарем Реала
05 Шуфрич - о договорняках в Украине: Это болезнь смертоносных масштабов
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь