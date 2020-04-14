Шахтер запускает клубный телеканал

Новости спорта:Стартует телеканал 15 апреля.

«Шахтер» запустит клубный телеканал FCSD завтра, 15 апреля, сообщает Football.ua.

Канал пока доступен пользователям Oll.tv и «Воля TV». Позже FCSD станет доступным в сетях других кабельных операторов, IPTV и OTT-провайдеров. Также канал будет распространять контент на официальном сайте «Шахтера».

Это первый клубный телеканал в Украине. Эфир будет круглосуточным, будут транслировать матчи «Шахтера», в частности, архивные. Также планируется интервью с игроками, репортажи о команде и послематчевая аналитика.

Напомним, чемпионат Украины временно приостановили из-за пандемии коронавируса. «Шахтер» пошел на вынужденную паузу лидером в турнирной таблице.

Руководство УПЛ планирует доиграть этот чемпионат и не рассматривает вариант его досрочного завершения. УЕФА предоставил время до 3 августа для завершения сезона в национальных чемпионатах.