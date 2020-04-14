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Челси выставил на трансфер игрока с самой большой зарплатой

Челси выставил на трансфер игрока с самой большой зарплатой
22:06 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Нголо Канте может сменить клуб уже в ближайшее трансферное окно.

Лондонский Челси объявил сумму, за которую он готов расстаться с опорным полузащитником Нголо Канте.

По информации Football Italia, "синие" продадут 29-летнего французского футболиста в том случае, если кто-то за него предложит 70 миллионов евро.

Сообщается, что в игроке заинтересован главный тренер Ювентуса Маурицио Сарри. Кроме того, интерес проявляет Пари Сен-Жермен.

Отметим, что контракт Канте действует до июля 2023 года. По некоторым данным, он является самым высокооплачиваемым футболистом в команде – он получает 290 тысяч фунтов в неделю.

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В текущем сезоне Нголо отыграл 22 матча, в которых забил три гола.

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ФК Челси, АПЛ, Новости спорта, Н'Голо Канте.
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