Реал продолжит тратить сотни миллионов на реконструкцию стадиона

Новости спорта:Реал продолжит реконструкцию Сантьяго Бернабеу на € 570 млн, несмотря на коронавирус.

"Реал Мадрид" продолжит реконструкцию домашнего стадиона "Сантьяго Бернабеу", несмотря на пандемию коронавируса, сообщает Daily Mail.

Руководство "Королевского клуба" получило официальное разрешение от муниципалитета Мадрида на продолжение строительных работ по обновлению стадиона, которое оценивают в € 570 млн. В эту сумму включено создание видеоэкрана, способного вращаться на 360 градусов, и выдвижной крыши. Вместимость арены уменьшится на одно место — до 80 242 кресел. Официальная дата завершения реконструкции назначена на октябрь 2022 года.

Изначально работу на стадионе планировалось выполнять в межсезонье, однако приостановка чемпионата позволила начать реконструкцию раньше положенного срока.