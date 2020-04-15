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Игроки Олимпика пожизненно дисквалифицированы

Игроки Олимпика пожизненно дисквалифицированы
08:25 Сегодня Телеграф УАФ

Новости спорта:CAS отклонил апелляцию по делу о договорных матчах молодежных команд Олимпика.

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию Олимпика по делу об участии в договорных матчах.

В связи с принятым решением двухлетняя дисквалификация команд Олимпика U-19 и U-21 остается в силе.

Изначально донецкий клуб оспаривал решение о дисквалификации молодежных команд в апелляционном комитете УАФ, но и тогда их апелляция не была удовлетворена.

Впоследствии Олимпик и пятеро бывших футболистов молодежных команд (Назар Единак, Артем Козлов, Вадим Счастливцев, Лука Надирадзе, Богдан Степаненко) обратились в Лозаннский суд, но еще до старта рассмотрения дела по сути дончане вышли из процесса.

Помимо дисквалификации команд U-19 и U-21, пятеро вышеуказанных футболистов вместе с еще одним фигурантом дела, Владиславом Писковым, отстранены от футбольной деятельности пожизненно.

Примечательно, что дисквалификация молодежных команд привела к невыдаче аттестата для участия в чемпионате 2019/20 первой команде Олимпика, но в итоге дончане все же стартовали в новом сезоне.

Умер 22-летний бразильский футболист

На сегодняшний день чемпионат Украины временно приостановлен из-за пандемии коронавируса. Олимпик ушел на вынужденный перерыв на предпоследнем месте в таблице.

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УЕФА, ФК Олимпик, ФИФА, УПЛ, CAS.
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