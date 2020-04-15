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Арсенал выступил с официальным заявлением

Арсенал выступил с официальным заявлением
15:20 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Лондонский Арсенал рассказал о своих планах относительно сотрудников клуба.

Арсенал, как и остальные клубы английской Премьер-лиги, находится на вынужденном карантине в связи с эпидемией коронавируса. В этих условиях, которые не позволяют получать доходы от матчей и телетрансляций, клубы вынуждены сокращать зарплаты персоналу и игрокам.

Руководство "канониров" выступило с официальным заявлением, в котором рассказало о своих планах относительно выплат сотрудникам.

Ранее команда директоров и руководителей клуба отказалась от трети своей зарплаты за следующие 12 месяцев. Это решение призвано частично сократить расходы.

Что касается технического персонала и работников стадиона, то боссы лондонского клуба обещают не сокращать им зарплаты и сделать выплаты в полном объеме за четыре игровых дня, которые планировались в АПЛ в апреле и мае.

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Также Арсенал ведет переговоры с игроками относительно изменений в их контрактах. Ранее клуб предложил футболистам сокращение зарплаты на 12,5% в течение года. Команда может получить компенсацию, если пробьется в Лигу чемпионов в следующем сезоне.

На данный момент Арсенал занимает 9-ю строчку в турнирной таблице АПЛ, отставая от зоны Лиги чемпионов на 8 очков.

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ФК Арсенал (Лондон), Футбол, АПЛ, Новости футбола, Коронавирус.
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